Fake-Beziehung mit Money Boy? Das sagt Melody Haase dazu!

Erst vor wenigen Wochen machte Melody Haase (30) ihr Liebesglück mit Money Boy (42) offiziell. Eigentlich könnten die zwei also aktuell auf Wolke sieben schweben – doch negative Kommentare im Netz setzen der Reality-TV-Persönlichkeit ganz schön zu. Fans unterstellen ihr, ein "Gold Digger" zu sein und nur wegen Geld und Ruhm mit dem Rapper zusammen zu sein. "Frage mich echt, wieso jeder andere seine Beziehung posten kann und beglückwünscht wird und ich, die einfach seit sieben Jahren zum ersten Mal was offiziell gemacht hat, bekomme die ganze Zeit irgendwas ab", lässt sie ihrem Frust auf Instagram freien Lauf. Dann findet sie harte Worte für ihre Neider: "Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Mein Leben ist sehr nice ohne das Internet."

Doch nicht nur die Fans machen es ihr schwer – auch ihre Kollegen aus dem Reality-TV und der Influencer-Welt begegnen ihrem Liebesglück wohl mit Vorbehalten. "Eine Tussi hat sechs Slides darüber gemacht, wie toll sie mich fand und was für eine F*tze ich jetzt bin, nur weil ich einen Partner habe. Ihr Kranken", wettert Melody im Netz weiter. Dazu teilt sie einen Beitrag, den der ehemalige Temptation Island-Kandidat Credo La Marca online gestellt hat. Der Influencer fragt hier seine Fans, ob sie glauben, dass die Liebe zwischen Money Boy und Melody wirklich echt sei. Das will sich die Beauty nicht gefallen lassen: "Weiß auch nicht, was diese Reality-TV-Statisten ihren Mund aufmachen. Ich war immer nett zu diesem Problemkind."

Mit ihrem Partner ist die DSDS-Bekanntheit jedoch superhappy. Im Gespräch mit Promiflash plauderte sie kürzlich erstmals über die Beziehung der zwei. "Ich war noch nie öffentlich mit jemandem zusammen und dass ich jemanden der Öffentlichkeit überhaupt zeige, das heißt bei mir schon viel", erklärte Melody freudestrahlend. Die beiden sollen sich schon sehr lange kennen.

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Money Boy und Melody Haase

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabb Money Boy und Melody Haase im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über das negative Feedback, was Melody im Netz erhält? Das geht gar nicht! Na ja, ich kann schon verstehen, dass ihre Beziehung für Aufmerksamkeit sorgt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de