Beziehung nur PR? Melody Haase schießt gegen Ex Money Boy

Die Beziehung von Melody Haase (30) und Money Boy (43) hielt zwar nur wenige Monate, aber die ehemalige DSDS-Kandidatin scheint immer noch daran zu knabbern zu haben. In ihrer Instagram-Story packt sie aus: "Die Leute haben uns ja auch immer vorgeworfen, dass das alles nur PR war. Rückblickend betrachtet war es das für ihn auch, aber ich war nicht informiert." Allerdings sei ihr das Ganze schon zu Beginn etwas komisch vorgekommen: "Er hat zu unserem ersten Date Fotografen mitgebracht und hat mich danach mehrfach aufgefordert, die Bilder zu posten."

Sebastian Meisinger, wie Money Boy mit bürgerlichem Namen heißt, habe der Influencerin generell nicht gutgetan. Sogar ihre Ex-Flamme Diogo Sangre (29) habe ihr geraten, die Beziehung zu beenden. "Ich bin einfach nur froh, dass ich mich nicht mehr mit ihm befassen muss. Mir ging es diese ganze Beziehung lang sehr viel schlechter als vorher", erzählt Melody ihren Fans ganz offen. Sie bedauere jetzt schon die nächste Person, die sich mit dem Rapper herumschlagen müsse.

Als der Österreicher und die 30-Jährige noch miteinander anbandelten, richteten sich die "Gold Digger"-Vorwürfe der Fans vor allem gegen Melody. Im Netz verteidigte sie sich deshalb so: "Frage mich echt, wieso jeder andere seine Beziehung posten kann und beglückwünscht wird, und ich, die einfach seit sieben Jahren zum ersten Mal was offiziell gemacht hat, bekomme die ganze Zeit irgendwas ab." Sie drohte damals sogar an, sich aus dem Internet zurückzuziehen.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Influencerin

Instagram / therealmoneyboy Money Boy und Melody Haase, Ex-Paar

