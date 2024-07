Ist Money Boy seiner Ex Melody Haase etwa fremdgegangen?

Zwischen Money Boy (43) und Melody Haase (30) ist es aus und vorbei – das bestätigte die Reality-TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen im Netz. Nun wird seitens der Fans fleißig spekuliert, was zwischen den beiden vorgefallen sein könnte. Immerhin schwärmten der Rapper und seine Verflossene noch vor Kurzem von ihrer fantastischen Liebe. Melody heizt jetzt in ihrer Instagram-Story die Gerüchte an, dass es einen Seitensprung gegeben haben könnte. "Das bin ich, wenn ich weiß, dass mir nicht fremdgegangen wird, ich nicht belogen werde und mir kein Unrecht angetan wird, weil ich Single bin", schreibt sie auf der sozialen Plattform.

Anfang der Woche entfachte Melody mit einem kryptischen Posting die Spekulationen um ihr Liebes-Aus mit dem "Perkys"-Interpreten. Die einstige "Adam sucht Eva – Promis im Paradies"-Teilnehmerin teilte online ein Video, in dem sie auf die Frage "Warum hast du überhaupt ein Meme gedatet?" mit dem viralen Sound "Weil es ikonisch ist und ich es liebe, ikonischen Scheiß zu machen" reagierte. "Ich würde mich schämen, aber ich bin Realitystar – Schamgrenzen kennen wir nicht", kommentierte sie den Clip. Kurz darauf räumte sie ein, dass das Paar wirklich getrennt ist: "Sämtliche Gerüchte sind wahr. Ich möchte nicht mehr mit ihm assoziiert werden. Ich hab’s jetzt auch gecheckt. Alles Gute ihm, möge er an sich arbeiten."

Erst im April dieses Jahres hatten Melody und Money Boy ihre Beziehung öffentlich gemacht. Danach gab es für die beiden kein Halten mehr – fast täglich zeigten sie sich gemeinsam im Netz und turtelten hemmungslos herum. Der Social-Media-Star schien ganz hin und weg von seiner sexy Liebsten zu sein und verkündete stolz: "Ich habe die baddest B*tch in the game!"

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Melody Haase bei der Dr. Sindsen Fashion Show im Februar 2024

Instagram / melodyraabbit Money Boy und Melody Haase

