Kryptisches Video: Trennung bei Melody Haase und Money Boy?

Ist zwischen Melody Haase (30) und Money Boy (43) etwa alles aus und vorbei? Das vermuten jetzt zumindest einige Fans. Grund für die Spekulationen: Melody teilt via Instagram ein Video, in dem sie auf die Frage "Warum hast du überhaupt ein Meme gedatet?" mit dem viralen Sound "Weil es ikonisch ist und ich es liebe, ikonischen Scheiß zu machen" reagiert. "Ich würde mich schämen, aber ich bin Reality Star – Schamgrenzen kennen wir nicht", schreibt sie unter ihrem Post.

Die Fans wittern hinter dem Post der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin eine Trennung von dem Rapper. "Stehe auf dem Schlauch. Geht es um Money Boy?", fragt beispielsweise ein Fan. "Rück mit der Sprache raus", bittet zudem ein anderer neugieriger Follower. Das Video ist nicht der einzige Hinweis, dass zwischen Melody und ihrem Liebsten alles aus sein könnte. Wenn man das Profil der Influencerin durchstöbert, fällt auf, dass die Pärchenbilder verschwunden sind.

Im April 2024 hatten Melody und Sebastian, wie Money Boy mit bürgerlichem Namen heißt, die Beziehung im Netz öffentlich gemacht. Kurz darauf schwärmte die TV-Darstellerin im Interview mit Promiflash in den höchsten Tönen von ihrem Partner: "Wir haben uns gegenseitig [im Netz] gepostet, weil wir so stolz aufeinander sind und das hat dann ein bisschen was losgetreten. [...] Ich war noch nie öffentlich mit jemandem zusammen und dass ich jemanden der Öffentlichkeit überhaupt zeige, das heißt bei mir schon viel."

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Money Boy und Melody Haase

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabb Money Boy und Melody Haase im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die Trennungsgerüchte wahr sind? Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Nein, ich glaube es eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de