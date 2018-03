Social-Media-Kritik von Grace Capristo (27)? Heutzutage gibt es kaum noch einen Promi, der nicht auf Instagram und Co. vertreten ist, da darf natürlich auch die Sängerin nicht fehlen. Mit ihrem Account inspiriert das ehemalige Monrose-Mitglied satte 636.000 Follower. Eine Verantwortung, die die Musikerin nicht leichtfertig übernimmt. Promiflash trifft die hübsche Halb-Italienerin zum Interview – und dort hadert sie offen mit dem heutigen Influencer-Dasein: "Ich glaube grundsätzlich, dass wir in einer Generation leben, in der alles so beeinflusst ist, in der man auch negativ beeinflusst. Sodass junge Mädchen meinen, sie müssten sein, wie irgendwelche 25-jährigen Topmodels."



