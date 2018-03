Neues Bild! Alessio Lombardi (2) wird zum absoluten Lieblings-Fotoobjekt! Sarah (24) und Pietro (25) haben ihren Sohn seit seiner Geburt nicht bei öffentlichen Events gezeigt. Und es gab kaum Bilder seines Gesichts im Netz. Doch in den vergangenen Wochen bekommen die Fans der stolzen Mami den knuddeligen Zweijährigen immer häufiger zu Gesicht. Die stolze Mama postete auch jetzt wieder ein süßes Pic in ihrer App. Das Besondere: Alessios Gesicht ist darauf klar und deutlich zu erkennen. Im März verriet sie noch im Promiflash-Interview: "Es ist nicht so, dass ich [...] darauf bedacht bin, dass man nicht weiß, wie er von vorne aussieht. [...] Jeder kann wissen und darf auch wissen, dass er hübsch ist, da bin ich stolz drauf. Aber es ist einfach, dass ich das Ganze ein bisschen mit Vorsicht angehe." Ihre "Vorsicht" scheint nun endgültig Geschichte zu sein!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de