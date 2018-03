Seit Anfang der 2000er ist Eko Fresh (34) nicht mehr aus der deutschen Hip-Hop-Szene wegzudenken. Doch wie tickt der Rapper eigentlich als Vater? Im Juni 2016 wurde Eko zum ersten Mal Papa. Seitdem bereichert der kleine Elijah das Leben des Musikers und seiner Frau, YouTuberin Sarah Fresh. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie ihr Mann so als Daddy ist: "Also Eko ist sehr, sehr liebevoll zu Elijah, der setzt sich mit auf den Boden, spielt mit ihm und seinen Autos. Er ist aber auch sehr verantwortungsvoll." Vor dem Einjährigen lässt Eko das Bad-Boy-Image also nicht raushängen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de