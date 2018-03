Der Sex-Skandal um Harvey Weinstein (65) zieht weitere Kreise! Der Produzent soll in den letzten Jahren unzählige Frauen sexuell belästigt haben. Nun wird auch Ben Affleck (45) mit Sexismus-Vorwürfen konfrontiert. 2003 ist der Batman-Darsteller zusammen mit der Schauspielerin Hilarie Burton (35) in der US-Sendung “TRL” zu sehen. Während die Show läuft, soll Ben seiner Kollegin an die Brüste gefasst haben. Wie geht es Jennifer Garner (45) nach diesen Vorwürfen um ihren Noch-Ehemann Ben? "Jennifer hat Angst, dass Bens fahrlässige Vergangenheit ihre Kinder jagen wird und sie tut ihr Bestes, um sie vor allem Negativen zu beschützen", erzählte ein Insider gegenüber HollywoodLife.com.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de