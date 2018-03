Heute Abend um 20.15 Uhr geht die Kult-Kuppel-Show Bauer sucht Frau schon in die 13. Staffel. Die neuen Folgen sind etwas ganz Besonderes, denn sie kommen im extralangen XXL-Format daher. Im Promiflash-Interview bei der Goldenen Henne 2017 kann Moderatorin Inka Bause (48) ihre Vorfreude nicht verstecken: "Ich bin ja so ein Serien-Fan. Und jetzt kann man mit ‘Bauer sucht Frau’ wirklich so richtig ab 20.15 Uhr so den ganzen Fernsehabend verbringen. Das find ich toll!"



