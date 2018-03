Anna-Carina Woitschack (24) ist seit Anfang des Jahres total verknallt: und zwar in den Schlagerstar Stefan Mross (41)! Dieser ist nicht nur 17 Jahre älter als seine Herzdame, sondern hat auch bereits ein 15-jähriges Kind! Wie versteht sich Anna-Carina mit ihrer Stieftochter in spe? "Ich denke, wie gesagt, Ersatzmama wird vom Alter her ein bisschen schwierig sein. Aber beste Freundin oder gute Freundin, denke ich schon, ja”, erzählte die Ex-DSDS-Kandidatin im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de