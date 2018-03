Diese Freundschaft ist vorbei! Anne Wünsche (26) und Saskia Atzerodt (25) sind ab sofort keine BFFs mehr! Dabei waren die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin und die ehemalige Verlobte von Nico Schwanz (39) bis vor Kurzem noch richtig gut befreundet. Was ist bloß passiert? Bei einer Autogrammstunde in Berlin plauderte der Soapie nun im Promiflash-Interview aus dem Friendship-Nähkästchen: "Ich habe jetzt mit Saskia gar keinen Kontakt mehr. [...] Nein, wir sind nicht mehr befreundet, also für mich ist es nun Geschichte. Es ist was passiert und für mich ist das nun abgehakt." Auch Saskia äußerte sich auf Nachfrage gegenüber Promiflash: "Wie in jeder Freundschaft gab es Meinungsverschiedenheiten und wir beide sind Menschen, die nicht auf den anderen Menschen zugehen können. Und sie fehlt mir unwahrscheinlich!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de