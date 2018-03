Mega-Starauflauf in Los Angeles. Zu den ELLE Women of Hollywood Awards ließ sich das weibliche Who-is-Who des Showbiz' auf dem grauen Teppich blicken. Und die Damen der Schöpfung schienen sich in Sachen Fashion abgesprochen zu haben. Ein Trend dominierte nämlich am Montagabend: Schwarz und das in allen möglichen Variationen. Ob anzüglich und modern á la Jennifer Lawrence (27) und Reese Witherspoon (41) oder in transparentem Einteiler wie Alessandra Ambrosio (36) – der Fantasie waren definitiv keine Grenzen gesetzt!



