In den vergangenen Wochen und Monaten bewegte Charlotte Würdig (39) ihre Fans immer wieder mit offenen Worten zu ihren zwei Fehlgeburten. Für die Moderatorin ist das keinesfalls ein Tabuthema. Im Gegenteil – sie möchte immer wieder darüber sprechen. Warum ihr das so wichtig ist, verriet sie im Promiflash-Interview bei der Goldenen Henne 2017: "Ich werde damit nicht aufhören. Jedes Mal, wenn ich im Fernsehen darüber rede, kriege ich eine Wahnsinnsflut an Feedback und solange diese Flut kommt, werde ich auch weiterhin darüber reden."



