Der große Moment rückt immer näher. Schon Anfang Dezember soll die kleine Prinzessin von Sarah Nowak (26) und ihrem Liebsten Dominic Harrison (26) auf die Welt kommen. Den Babycountdown nutzen die werdenden Eltern jetzt, um letzte Vorbereitungen für den Nachwuchs zu treffen. Via YouTube nimmt Sarah ihre Fans mit auf eine Babymesse – die Ex-Bachelor-Kandidatin verfolgt ein ganz klares Ziel: "Ich will da nach 'ner Wippe gucken. Nach einer ganz elektronischen, selbst gesteuerten Babywippe."



