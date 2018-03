Harald Glööckler (52) ist wieder unter die Autoren gegangen: "Fuck you, Brain!" ist allerdings keine Biografie, sondern ein Motivationsbuch. Im Promiflash-Interview in Berlin erzählte der pompöse Modeschöpfer, dass er oft nach seinem Erfolgsrezept gefragt werde. Der 52-Jährige wolle den Menschen helfen und habe darum seine Ratschläge niedergeschrieben. Eines ist ihm dabei ganz besonders wichtig: "Man muss lebensbejahend und mit Begeisterung an Sachen herangehen."



