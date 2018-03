Bahnt sich da etwa wirklich ein Liebes-Comeback zwischen Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) an? Am Mittwoch erwischte Promiflash sie gemeinsam in einem Fitness-Studio. Ein Indiz dafür, dass es beim Ex-Traumpaar doch wieder knistert? Die deutschen Promis könnten sich eine Reunion durchaus vorstellen, wie sie jetzt verraten haben. Sängerin Doreen Steinert (30) stellte bereits eine Turtel-Prognose auf: "Ich glaube, dass das wieder funktioniert. Ich meine, die haben ein Kind zusammen und werden sich ständig sehen und dann ist sie ja Single, er ist Single – und dann haben sie sich wieder ganz doll lieb!" Ob das wirklich SO einfach ist?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de