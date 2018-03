Für Natascha Ochsenknecht (53) könnte es in Sachen Liebe momentan wohl nicht besser laufen! Seit einigen Wochen wohnen das TV-Sternchen und ihr Langzeitfreund Umut Kekilli (33) nun schon in ihrer gemeinsamen Wohnung. Bei dem zehnten Geburtstag von TK Maxx Deutschland verriet Natascha im Promiflash-Interview, wie ihre erste Nacht im neuen Liebesnest aussah und geriet dabei regelrecht ins Schwärmen über ihren Umut. "Ich war so kaputt, ich habe gar nichts geträumt, aber ich bin neben einem ganz tollen Typen aufgewacht", erzählte das Model.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de