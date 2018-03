Seit der Trennung von Heidi Klum (44) und Vito Schnabel (31) wird viel über das Liebesleben des Supermodels spekuliert. Ein ganz heißes Gerücht: Angeblich könne es ein Liebes-Comeback bei Heidi und Ex-Mann Seal (54) geben. Die GNTM-Zweite von 2016, Elena Carrière (21), erklärt im Promiflash-Interview, ob sie an eine Reunion des einstigen Traumpaares glaubt: "Ich fänd’s komplett verständlich, wenn die beiden es nochmal versuchen würden. Also, ist es nicht immer so, dass die Gewohnheit und auch alte Gefühle einen irgendwo reizen?"



