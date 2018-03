Sehen die TV-Zuschauer Schwiegertochter gesucht-Kultkandidat Ingo (27) bald im australischen Dschungel? Der Brillenträger will tatsächlich freiwillig ins Dschungelcamp 2018. Ingo erzählte im Promiflash-Interview, dass er vor den tierischen Aufgaben keine Angst habe: "Essens-Challenge, das würde ich auf jeden Fall packen, weil damit hätte ich, denke ich mal, kein Problem, vielleicht ein Problem mit der Höhe oder wenn es so Fitness-Aufgaben sind, ich bin ja auch nicht gerade der Schnellste, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben." Glaubt man der Bild, sollen unter anderem Jennifer Frankhauser (25) und Daniele Negroni (22) in den Busch gehen. Es sind noch nicht alle Feldbetten belegt – vielleicht ist da ja auch noch ein Platz für Ingo frei?!



