Fünf Mal die Woche und sieben Stunden am Tag – das harte Training hat sich für Luca Hänni (23) gelohnt. Der Sänger holte sich mit Prince Damien (26) den Dance Dance Dance-Sieg. Mit aufregenden Performances begeisterten die beiden DSDS-Gewinner – doch was passierte hinter den Kulissen? Luca schilderte im Promiflash-Interview einen ganz normalen Drehtag während der Aufzeichnungen: "Also angefangen hat es mit Frühstück. Dann direkt ins Studio, um Make-up und Kostüm einmal anprobieren. Zwischendurch schnell essen, immer mit so einem blöden Umhang, damit auch ja nichts dreckig wird."



