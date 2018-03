Wie lebt es sich eigentlich als Ehefrau eines Rappers? 2016 heiratet Sarah Fresh ihren Eko (34). Der gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Rap-Stars Deutschlands, er pflegt in seinen Musikvideos auch einen Lifestyle zum Neidischwerden. Partys, Limousinenfahrten & Co. – ob Sarahs Leben seit ihrer Hochzeit ebenfalls so aussieht? Ganz und gar nicht! Die Kölnerin ist nämlich Vollblutmama des einjährigen Elijah. Aber nicht nur das, ihren Mami-Alltag zeigt sie ganz ungeschönt für ihre Fans auf ihrem YouTube-Kanal. Weshalb Sarah Glitzer und Glamour weglässt? Sie wolle Inhalte schaffen, mit denen sich echte Mütter identifizieren können – verrät sie nun im Promiflash-Interview in der LAB12-Bar des Pullman-Hotels in Köln.



