Die Familienplanung von Sarah Bora und ihrem Liebsten Eko Fresh (36) ist vorerst nicht abgeschlossen! Im Juni 2016 kam der erste gemeinsame Sohn des Models und des Rappers zur Welt – der kleine Elijah ist seitdem der ganze Stolz des Ehepaares. Ihrem Spross zeigen sie am liebsten auf ihren Reisen die Welt und Mama Sarah begleitet ihren Alltag als Mutter in Vlogs auf YouTube. Gegenüber Promiflash verrät die 29-Jährige jetzt, dass sie noch ein zweites Kind plant, dass das aber noch ein paar Jahre warten kann.

Auf der BuzzBird Halloween Party in Berlin erklärt Sarah im Promiflash-Interview, dass Elijah erst mal noch die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern genießen soll: "Ich will, dass er nicht einfach der große Bruder ist, sondern er soll Kind sein, alles erleben." Dass sie und der "König von Deutschland"-Interpret irgendwann zu viert sein werden, stehe aber in Aussicht: "Und wenn ich 35 bin, dann machen wir vielleicht noch ein zweites!" Nicht nur eigene Kids seien darüber hinaus geplant, die YouTuberin möchte außerdem irgendwann einem adoptierten Kind ein schönes Zuhause bieten.

Großen Wert legen Eko und Sarah aber weiterhin darauf, dass ihr Söhnchen besondere Privatsphäre genießt. Deshalb achten die Eltern darauf, nie das Gesicht des Dreijährigen im Internet zu zeigen – trotz einiger Familienschnappschüsse und Alltagsvideos.

Instagram / sarah.bora.official Sarah Bora vor dem heimischen Spiegel, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / sarah.bora.official Eko Fresh und Sarah Bora

Anzeige

Instagram / sarah.fresh.official Eko Fresh, Sarah Bora mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de