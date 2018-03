Wie soll Sarah Lombardis Traummann sein? Die junge Mama und ihr Noch-Ehemann Pietro (25) trennten sich im Oktober 2016. Danach führte die 25-Jährige eine On-Off-Beziehung mit ihrer Affäre Michal. Inzwischen lautet ihr Beziehungsstatus aber allerdings "Single". Sarah (25) hat erst mal genug von Männern. Aber woran liegt das? Hat die Sängerin etwa zu hohe Ansprüche an die große Liebe? In einem Facebook-Live-Video offenbarte die Musikerin jetzt, wie ihr Traumtyp sein muss. "Es geht noch nicht mal ums Aussehen oder um Geld oder irgendwas, sondern da geht es wirklich so um die inneren Werte, wo ich mich einfach wohlfühlen muss. Das ist das Allerwichtigste, der mich zum Lachen bringt, der für mich da ist."



