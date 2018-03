Wollte sie die Trennung gar nicht? Bisher wirkte es so, als hätten Josh Duhamel (44) und Fergie (42) gemeinsam entschieden, ihre Ehe zu beenden. Doch in Fergies Interview in der The Wendy Williams Show klingt das nun ganz anders: "Das war nicht mein Plan. Ich wollte für immer verheiratet bleiben." Die Sängerin scheint sehr unter dem Liebes-Aus zu leiden, betonte aber: "Ich liebe Josh, er ist der Vater meines Kindes. Wir haben dieses Projekt zusammen und geben unser Bestes."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de