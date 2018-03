Schauspielerin Jella Haase (25) feiert am 27. Oktober 2017 ihren 25. Geburtstag. Im Filmgeschäft ist sie jedoch bereits ein alter Hase. Ihre ernste Seite zeigte sie in Produktionen wie “Kriegerin” und “4 Könige”. Den bis jetzt größten Erfolg feierte sie aber mit der Reihe Fack ju Göhte an der Seite von Elyas M'Barek (35): Mit ihrer Rolle als Chantal schaffte sie einen Kultcharakter. Aus diesem Grund kürt Promiflash ihre drei lustigsten Momente der Filmreihe!



