Hollywood ruft! Nach ihrer Rippenentnahme schockiert Sophia Wollersheim (30) regelmäßig ihre Fans mit Fotos ihrer XXS-Taille. Bald will die Blondine allerdings für andere erschreckende Nachrichten sorgen: als Schauspielerin in einem Horrorfilm! Im Bild-Interview bestätigte das Busenwunder seine Pläne mit Produzent Marcel Walz. Der 31-Jährige hatte in der Vergangenheit schon Micaela Schäfer (33) oder Gina-Lisa Lohfink (31) vor der Kamera. Neben dem veganen Sushi-Restaurant hat Sophia offenbar ein zweites Standbein in ihrer neuen Heimat Los Angeles gefunden.



