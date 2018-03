Diese Woche machen es die Ex-Love Island-Teilnehmer Elena Miras und Mike Heiter offiziell: Ja, sie sind ein Paar! Nach ihrem Liebes-Outing lassen sie ihre Fans nun an ihrem Glück teilhaben und flirten ungehemmt auf Instagram: "Guckt euch mal die Frau an. Sie sagt: 'Sie sieht scheiße aus.' Guckst du nicht mal in den Spiegel?", schwärmt der Schichtarbeiter über seine neue Freundin.



