Heidi Klum (44) ist eigentlich die Halloween-Queen schlechthin. Kaum ein Star kann ihre Kostüme toppen. Ihr Germany's next Topmodel-Schützling Stefanie Giesinger (21) beweist nun allerdings, dass sie sich von der Model-Mama nicht nur das Posieren und Laufen abgeschaut hat. Für ihre allererste Halloween-Party schmeißt sich die Beauty in einen extrem heißen Leder-Look. Aber wer ist der Mann an ihrer Seite, mit dem die Wahl-Berlinerin die Grusel-Veranstaltung besucht? Feststeht: Es ist nicht ihr Boyfriend und YouTube-Star Marcus Butler (25).



