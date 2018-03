Die Vorbereitungen haben begonnen! Seit 17 Jahren feiert Heidi Klum (44) ihre legendären Halloween-Partys in den USA. Ihre Kostüme können dabei nie aufwendig und auffällig genug sein. Clips auf Instagram zeigen den Fans jetzt, wie grüne Abdrücke von Unterarmen und Händen sowie ein Gebissabdruck von Heidi angefertigt werden. In was wird sich die Laufsteg-Schönheit wohl dieses Mal verwandeln? Im Interview mit Us Weekly gab sie vor Kurzem schon einen ersten Hinweis: "Es wird etwas Gruseliges sein. Weil letztes Jahr habe ich mich nicht verkleidet. Ich hatte einfach nur fünf Klone. Und deswegen dachte ich mir dieses Mal: Ich möchte wieder etwas Verrücktes für mich machen!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de