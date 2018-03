Blüht ihr jetzt die ganz große Karriere? Am 23. Oktober wurde Mirella Ponce (20) wegen des Besitzes einer gestohlenen Waffe in Kalifornien verhaftet. Das Fresno Police Department veröffentlichte den Mugshot der 20-Jährigen – und löste damit eine virale Welle der Begeisterung aus. User feiern die Mutter eines Kleinkindes für ihr Aussehen und bieten sogar an, die Kaution für sie zu bezahlen. Diese Geschichte erinnert doch stark an den Werdegang von Ex-Knasti Jeremy Meeks (33).



