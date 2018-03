Bestätigen Kylie Jenner (20) und Khloe Kardashian (33) etwa jetzt die doppelten Babygerüchte? Während Kim Kardashian (37) per Leihmutter einem weiteren Kind das Leben schenkt, sollen zwei ihrer Schwestern zum ersten Mal schwanger sein. Mit einem Statement hielten sich die beiden zurück – bis jetzt. In einem YouTube-Video wollen die beiden eigentlich nur ihre gemeinsamen Make-Up-Produkte testen, doch plötzlich schweifen sie in einen regelrechten Babytalk ab. Nachdem Kylie Khloes Lippenstiftfarbe lobt, antwortet die: "Wir haben sie erschaffen. Es ist unser gemeinsames Baby. Wir haben so viele Babys, wer hätte das gedacht?"



