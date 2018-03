Steht Halloween bei ihr noch an erster Stelle? Demi Lovato (25) teilte vor wenigen Stunden mehrere Aufnahmen in ihren sozialen Netzwerken, die sie ausgelassen beim Feiern mit ihren Freunden zeigten. Aber Moment mal: Statt in ein gruseliges Outfit warf sich Demi lieber in einen sexy Latex-Body. Von einem Horror-Look war ihr Kostüm meilenweit entfernt. Aber mit einem heißen Styling stand die 25-Jährige keineswegs alleine da, denn auch Kurvenwunder Ariel Winter (19) verzichtete auf eine scary Kutte der Extraklasse und feierte den gruseligsten Tag des Jahres lieber in einem knappen Kleidchen. Auch It-Girl Kim Kardashian (37) mag es immer lieber körperbetont und ging als Marilyn Monroe (✝36) oder Pop-Ikone Cher (71)! Nur eine Lady machte in Sachen Grusel-Outfit wieder vieles richtig: Model-Mama Heidi Klum (44) schmiss sich nämlich in ein aufwendiges Werwolf-Kostüm.



