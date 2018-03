Heidi Klum (44) hat endlich ihr Halloween-Kostüm enthüllt! Jedes Jahr lädt die Vierfach-Mama Stars und Sternchen zu ihrer fetten Feier ein. Für seine legendären Grusel-Partys schmeißt sich das Model jedes Mal in die coolsten und aufwendigsten Kostüme. Wie üblich machte Heidi es auch 2017 mit ihrem Outfit richtig spannend und gab im Voraus nur kleine Hinweise zu ihrem aktuellen Feier-Look. Kurz vor ihrer 18. Halloween-Party in New York durften ihre Fans dann via Social Media an der extremen Verwandlung teilhaben. Kurze Zeit später überraschte Heidi dann alle: Sie ging als Werwolf in Collagejacke und Jeans und überzeugte mit einer Tanzperformance zu Michael Jacksons (✝50) Hit "Thriller"! Mit dabei: eine Horde verkleideter Tänzer, die ihren Horror-Auftritt perfekt machten!



