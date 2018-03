Gibt es jetzt doch noch einen Rosenkrieg? Jessica Paszka (27) postet einen kryptischen Satz zum Thema Fremdgehen auf Instagram: "So schlafe ich nachts, weil ich Single bin und mich keiner betrügen kann." Das erinnert an die Seitensprung-Gerüchte kurz vor der Trennung von der Bachelorette und Eskimo Callboy-Drummer David Friedrich (28). Oder meint sie etwa einen anderen Ex? Denn David versicherte damals,

er sei treu. Und auch seine Band-Mitglieder stärkten ihm gegenüber Promiflash den Rücken: "David war wirklich verliebt, er hat sich da auch wirklich ins Zeug gelegt, aber von ihrer Seite war da nicht wirklich viel. Wir wollen jetzt niemanden einen Vorwurf machen oder so."



