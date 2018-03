Was für ein Red-Carpet-Moment! Ivana Trump (68) kratzt zwar schon an der 70, sich deshalb zugeknöpft zu geben, kommt ihr aber nicht in den Sinn. Beim Angel Ball der "Gabrielle Angel Foundation" tauchte die Ex-Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (71) jetzt in einem knallengen Fummel auf. Aber nicht nur das: Das dunkelblaue Abendkleid war außerdem mit einem tiefen Dekolleté ausgestattet. Ganz schön schlüpfrig! Aber kein Wunder. 2009 verkündete die Buchautorin mit 60 Jahren im Harper's Bazaar-Interview: "Im Herzen fühle ich mich jung – so wie 40, wissen Sie!" – und so kleidet sie sich bis heute!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de