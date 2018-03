Taylor Swift (27) schlägt zurück! Die ersten Clip-Ausschnitte aus dem Musikvideo ihrer Single "Ready For It?" sorgten bei den Fans der Blondine für jede Menge Furore: Zeigt sich TayTay etwa komplett nackt? Für ihre Follower ein absolutes No-Go – Taylor musste für ihren sexy Auftritt viel Kritik einstecken. Jetzt meldet sich die Sängerin aber selbst zu Wort. Bei Instagram teilt sie mehrere Schnappschüsse von sich in dem Ganzkörper-Fummel und richtete sich mit ironischen Worten an die User: "Es erwärmt wirklich mein Herz, dass die Leute so viel zu diesem Bodysuit zu sagen haben."



