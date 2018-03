Achtung, freie Sicht auf ganz viel Haut! Taylor Swift (27) hat erste Ausschnitte ihres neuen Musikvideos zu "Ready For It?" veröffentlicht. Und die haben es in sich: TayTay posiert in einem Nackt-Suit und lässt nicht mehr viel Raum für Fantasie. Oder trägt sie etwa gar keine Kleidung?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de