Eine Love Island-Beziehung nach der anderen geht in den letzten Wochen in die Brüche. Zuletzt machte Linda mit ihrem Basti Schluss. Promiflash traf jetzt die Islander Annika und Andre – sie glauben zu wissen, woran es bisher scheiterte: "Ich finde es extrem schade, dass in der Show viel für die Show gemacht wurde. Und letztendlich Leute wie wir, die es langsam angehen lassen haben, werden als falsch dargestellt. In Wahrheit verliebst du dich auch nicht innerhalb von einem Tag." Bisher sind noch Stephie und Julian und Elena und Mike zusammen. Ob es bald noch eine weitere Trennung gibt?



