Unglaubliche sechs Jahre ist es schon her, dass Pietro Lombardi (25) an DSDS teilgenommen hat. Dass er trotz seines aktuellen Mega-Erfolgs mit der Sommer-Single "Señorita" auf dem Boden geblieben ist, beweist der Sänger jetzt mit einem Instagram-Post: Er hat alle Andenken an die Zeit bei der Casting-Show aufgehoben, sogar den Recall-Zettel! "Danke für euren Support", zeigt sich Pietro gerührt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de