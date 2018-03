Lisa und Lena (15) drehen ein brandgefährliches musical.ly-Video! Die beiden performen einen Song in einem fahrenden Mini-Van. Dabei herrscht in Deutschland Gurtpflicht! Und nicht ohne Grund: Laut des ADACs sterben in Deutschland vor drei Jahren knapp 17 Prozent aller tödlich verunglückten Autoinsassen, weil sie nicht angeschnallt waren!



