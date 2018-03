Hot oder Schrott? Im Mai veröffentlicht Bibi Heinicke (24) ihre allererste Single "How It Is (Wap Bap)". Für ihr musikalisches Debüt erntet die YouTuberin allerdings viel Hohn und Spott. Ganz im Gegensatz zu Schlagerstar Willi Herren (42). Der covert gemeinsam mit DJ Düse den schlagzeilenträchtigen Song und landet auf Mallorca damit einen Riesenhit. Was Bibi von der ganzen Cover-Aktion hält, hat sie im Gespräch mit Promiflash verraten.



