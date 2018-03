Die Spekulationen haben ein Ende. Über kaum ein deutsches Promi-Ehepaar kursierten in den vergangenen Jahren so viele Baby-Gerüchte wie über Annemarie (40) und Wayne Carpendale (40). Immer wieder verliefen Berichte über eine angebliche Schwangerschaft der hübschen TV-Moderatorin im Sande. Nun ist es endlich so weit: Annemarie erwartet ihr erstes Kind!



