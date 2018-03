Vor etwa drei Monaten traf Stefanie Giesinger (21) eine Entscheidung: Um ihre Karriere auf internationaler Ebene noch weiter auszubauen, zog das Model nach New York. Dass das Leben in der Metropole allerdings auch seine Schattenseiten haben kann, wurde der Germany's next Topmodel-Gewinnerin aus dem Jahr 2014 schnell bewusst. Beim Colgate Blogger-Workshop verriet sie Promiflash jetzt: "Ich habe die Anfangszeit in New York noch gar nicht überwunden, ich habe auch noch keine Freunde dort. Als ich da eineinhalb Monate war, muss ich sagen, habe ich mich schon einsam gefühlt."



