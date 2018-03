Jetzt wird es ernst bei Stefanie Giesinger (20). Um sich auch international einen Namen zu machen, ist die Germany's next Topmodel-Gewinnerin aus dem Jahr 2014 Anfang Juni nach New York gezogen. Dort ist sie seit Kurzem bei einer Agentur unter Vertrag, der sie jetzt einen Besuch abstattete. Während des Termins wurden ein paar neue Bilder der 20-Jährigen gemacht, die auch gleich zum Einsatz kommen sollen. "Haben so ein bisschen über die Pläne gesprochen. Morgen hab ich ein Casting in der Früh. Und ja, aufregend", berichtete sie gestern ihren Fans auf Snapchat.



