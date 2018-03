Andre Schiebler (26) ist bis über beide Ohren verliebt – in seine unbekannte Freundin! Vor wenigen Wochen outete sich der ApeCrime-Star als vergeben. In einem neuen YouTube-Video präsentiert der Rotschopf nun ein neues Herzchen-Tattoo. Die Fans sind sich sicher: Andre würde sich das Motiv nur für seine Herzensdame auf ewig unter die Haut an seiner rechten Armbeuge ritzen lassen. Und Andre? Der sagt dazu nur Folgendes: "Es ist für mich ein besonderes Herz. Das hat eine Person gemalt, die mir sehr viel bedeutet und das habe ich mir eins zu eins stechen lassen."



