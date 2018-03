Josh Duhamel (44) zeigt sich nach der Trennung von Fergie (42) bedrückt auf dem roten Teppich! Acht Jahre lang war das Paar verheiratet, bis die Ehe offiziell im September scheiterte. Seitdem stand der Transformers-Darsteller nicht mehr im Rampenlicht – bis jetzt! Anfang November besuchte er das Charity-Event "Goldie's Love In For Kids". Vor den Fotografen kam ihm nur kurz ein Lächeln über die Lippen. Auch die 42-Jährige hat an dem Liebes-Aus zu knabbern: "Ich liebe Josh, er ist der Vater meines Kindes", sagte sie vergangenen Monat in einem TV-Interview mit Wendy Williams (53). War das Beziehungsende der beiden zu voreilig?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de