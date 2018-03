Steht jetzt der große Umbruch bevor? Mit ihrer Teilnahme bei der beliebten VOX-Show Sing meinen Song konnte Lena Meyer-Landrut (26) im Frühjahr dieses Jahres eine ganz neue Seite von sich zeigen. Obwohl die ESC-Gewinnerin von 2010 bisher hauptsächlich auf Englisch singt, begeisterten vor allem ihre deutschsprachigen Interpretationen. Auf musikalischen Nachschub müssen ihre Fans aber noch ein bisschen warten, wie jetzt klar wird. Derzeit befände sich die BFF von Stefanie Giesinger (21) nämlich in einer kreativen Schaffenskrise. Auf YouTube beschreibt sie die Schwierigkeiten, sich musikalisch auszudrücken: "Es ist sozusagen ein wilder Prozess von vielen Gefühlen, vielen Gedanken, es passiert einfach super, super viel." Ob sie sich nun also an ein Album in ihrer Muttersprache heranwagt?



