GZSZ-Star Thomas Drechsel (30) total emotional! Der Schauspieler verkörpert in seiner Rolle als Tuner seit Jahren Everbody’s Darling. Aber seit Kurzem verscherzt es sich der Café-Besitzer mit den Ladys – und das gleich mit zweien. Erst hat er was mit Jule (Luise von Finckh, 23), dann mit Lilly (Iris Mareike Steen, 26), dann mit Jule und jetzt will er doch wieder Lilly zurück! Der Krankenschwester in spe reicht's: Sie verlässt Berlin. Für die Jule-Darstellerin bedeutet dies das Serienaus. Aber wie empfindet Thomas das Soap-Ende seiner Kollegin? Bei einem Radiodreh in Berlin spricht der Schauspieler mit Promiflash über die letzten Drehtage mit Luise.



