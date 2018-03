Erwarten Bibi Heinicke (24) und Julian Claßen (24) Nachwuchs? Mit dieser Frage musste sich das YouTube-Pärchen nach seinem Ibiza-Urlaub herumschlagen, denn Fans wollten auf einigen Bikinifotos von Bibi einen kleinen Babybauch erkannt haben. Die Influencerin dementiert die Gerüchte in einem ihrer Videos und erklärt Promiflash bei der BILD-Wiesn, wie sie mit solchen Schlagzeilen umgeht: "Ehrlich gesagt, kann ich sehr gut darüber schmunzeln und amüsiere mich gut darüber. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich dadurch jetzt irgendwie angegriffen fühle oder so. Eher im Gegenteil."



