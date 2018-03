Haben Elena Miras und Mike Heiter ihre Liebe schon in der Love Island-Villa entdeckt? Offiziell sind die beiden Turteltauben erst nach der Kuppelshow zusammengekommen. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden allerdings: Bei "Love Island" wurde gar nicht alles gezeigt! "Ich finde, Elena und ich hatten mehr Kontakt als letztendlich gezeigt worden ist", gab Mike offen zu. Auch mit einem Instagram-Post sorgte der Flughafen-Schichtleiter jetzt für Aufregung unter den Fans: "Als ich sie (Elena, Amn. d. Red.) sah, verliebte ich mich... und sie lächelte, weil sie es wusste." Hat es zwischen den beiden also doch bereits zu Kuppelshow-Zeiten geknistert? Während der Sendung wurde zwar auch schon gebusselt, was das Zeug hielt – allerdings immer mit anderen Kandidaten: Mike spielte das "Ich zeig dir meins, wenn du mir deins zeigst"-Spiel mit Chethrin Schulze (25) und Elena mit Jan Sokolowsky.



